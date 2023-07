Lady Gaga o Tonyju Bennettu: Imela sva dolgo in ganljivo slovo

Ameriška zvezdnica Lady Gaga se je prvič po smrti dobrega prijatelja Tonyja Bennetta, s katerim je pogosto sodelovala, oglasila na družbenem omrežju. V dolgi ganljivi objavi je zapisala, kako težko in dolgo, a hkrati lepo, je bilo slovo od legendarnega pevca, ki jo je naučil veliko o glasbi in življenju.

"Za vedno bom pogrešala mojega prijatelja. Pogrešala bom najino petje, snemanje, najine pogovore, nastope," je Lady Gaga zapisala na Instagramu o pokojnem Tonyju Bennettu, ki je umrl 21. julija letos, v 97. letu starosti. "S Tonyjem sva imela čarobno moč. Transportirala sva se v drugo obdobje, skupaj modernizirala glasbo in ji kot pevski duo dala novo življenje. To ni bilo igranje, najin odnos je bil zelo resničen," je zapisala.

V nadaljevanju je zapisala, da jo je Tony učil o glasbi in življenju v šovbiznisu ter ji pokazal, kako ohraniti dobro voljo in držati glavo pokonci. "Bil je optimist, verjel je v kakovostno delo in kakovostno življenje. Poleg tega je bila tu še hvaležnost ... Tony je bil vedno hvaležen. Služil je v drugi svetovni vojni, marširal z Martinom Luthrom Kingom mlajšim in pel jazz z največjimi pevci in igralci na svetu." 37-letna pevka je zapisala, da zaradi izgube Bennetta žaluje že dolgo časa. Pevec je bil namreč leta 2016 diagnosticiran z Alzheimerjevo bolezen, kar je javnosti sporočil leta 2021, ko se je moral zaradi bolezni po osmih desetletjih posloviti od odrskih desk. "Imela sva dolgo in ganljivo slovo. Čeprav je bilo med nama pet desetletij, je bil moj prijatelj. Moj pravi, pravi prijatelj. Najina starostna razlika ni bila pomembna – pravzaprav nama je dala nekaj, kar nihče od naju ni dobil od drugih ljudi. Bila sva iz dveh popolnoma različnih življenjskih obdobij."

icon-expand Tony Bennett in Lady Gaga sta večkrat zapela v duetu. FOTO: Profimedia

Gaga je dodala, da je bila izguba Tonyja zaradi Alzheimerjeve bolezni boleča, a tudi resnično lepa. "Obdobje izgube spomina je sveti čas v človekovem življenju. Obstaja občutek ranljivosti in želja po ohranitvi dostojanstva. Vse, kar sem želela, je bilo, da se bi Tony spomnil, kako zelo sem ga imela rada in kako hvaležna sem bila, da ga imam v življenju. Ko pa je to počasi izzvenelo, sem globoko v sebi vedela, da z mano deli najbolj ranljiv trenutek v svojem življenju. Z mano je bil pripravljen peti, ko se je njegova narava tako močno spreminjala. Te izkušnje ne bom nikoli pozabila."