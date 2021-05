Lady Gaga o travmatični izkušnji: Kako poveš ljudem, da si bogat, a nesrečen?

Lady Gaga se je odločila, da je nastopil čas, da z javnostjo deli svojo zgodbo. V prvi epizodi pogovorne oddaje Oprah Winfrey in princa Harryja The me you can't se (Jaz, kot me ne morete videti, op. a.) je glasbenica povedala, da je bila pri 19. letih posiljena in da je bila posledica spolnega napada nezaželena nosečnost.

"Stara sem bila 19 let in sem delala v zabavni industriji, ko mi je producent rekel, naj se slečem. Njegovo željo sem zavrnila. Odšla sem in rekli so mi, da bodo zažgali vso mojo glasbo, ki sem jo posnela do takrat. In niso se ustavili. Niso me spraševali, samo zmrznila sem in … Niti ne spomnim se več dobro," je razkrila 35-letnica, ko so jo ob pripovedovanju premagale solze.

Povedala je, da producenta ne želi razkriti, ne želi deliti njegovega imena, saj se noče nikdar več soočiti z njim. Povedala je, da je zabavna industrija nevarna in predvsem nasilna. Opisala je tudi čas po posilstvu, ko je zaradi bolečin in otopelosti obiskala bolnišnico. Presenečena je bila, ko je bolnišnica k njej poslala psihiatra in ne zdravnika.

"Najprej sem občutila močno bolečino, potem pa sem bila otopela. Nato mi je bilo slabo več tednov in tednov in tednov in kmalu sem spoznala, da je to enaka bolečina, kot ko sem jo občutila, ko sem izvedela, da sem noseča s človekom, ki me je posilil. To je bilo pri mojih starših doma, saj sem nenehno bruhala in bilo mi je slabo brez prestanka. Ker sem bila posiljena. Za več mesecev sem se zaklenila v svoj studio."

Pojasnila je, da se je zaradi bolečine, ki jo je preživela, počutila spremenjeno, kar je privedlo do živčnega zloma, ki je trajal še v času, ko je leta 2019 sprejela oskarja za vlogo v filmu Zvezda je rojena. "Doživela sem popoln psihični zlom in nekaj let nisem bila enako dekle kot prej. Ko občutim bolečino, se počutim kot takrat, ko sem bila posiljena. Imela sem ogromno preiskav, a niso ničesar našli. Telo si je to travmo zapomnilo."

Priznala je tudi, da se bori z željo po samopoškodovanju. "Veste, zakaj ni dobro, da se režemo? Veste, zakaj je dobro, da se ne zaletavaš v steno? Veste, zakaj ni dobro, da se poškodujete? Ker se zaradi tega počutiš samo še slabše. Misliš, da se boš počutil bolje, ker lahko nekomu pokažeš: 'Poglej, boli me.' A to ne pomaga."

Zvezdnica je intervju končala veliko bolj pozitivno in je povedala, da je zadnji dve leti veliko bolje in da se je naučila samo sebe potegniti iz te črne luknje."Počasi se je vse začelo spreminjati."