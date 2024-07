Lady Gaga ob prvi obletnici smrti Tonyja Bennetta: Pogrešam te

"Minilo je eno leto, odkar je Tony umrl. Ta fotografija pove vse. Zelo sem hvaležna za moje obstoječe prijateljstvo z njegovo ženo Susan, za zapuščino jazzovske glasbe, ki jo je zapustil in za skupnost jazzovskih glasbenikov, s katerimi še vedno sodelujem. Vsi so Tonyja poznali in ga imeli radi," je ob črno-beli fotografiji zapisala Lady Gaga in se poklonila pokojnemu prijatelju Tonyju Bennettu.

V nadaljevanju je zapisala, da bo še nadaljevala z ustvarjanjem glasbe ter da ga zelo pogreša. "Življenje je lepa stvar," je zaključila glasbenica, ki je z dobrim prijateljem in mentorjem posnela kar dva albuma. Legendarni ustvarjalec se je poslovil v 97. letu starosti v New Yorku. Umrl je le dva tedna pred svojim rojstnim dnem. Bennettu so leta 2016 diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, vendar je do leta 2021 nadaljeval z nastopi in snemanjem.