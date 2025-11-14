Lady Gaga po filmu Zvezda je rojena doživela 'psihični zlom'

Priznala je, da se je že med samim snemanjem soočala z duševnimi težavami, ki jih je skušala nadzirati s pomočjo zdravil. Ko se je po koncu snemanja odpravila na svetovno turnejo, pa je bilo pritiska preprosto preveč. "Sestra mi je v nekem trenutku dejala, da me ne prepozna več," je reviji zaupala Gaga, ki je nato odpovedala turnejo. "En dan sem odšla v bolnišnico v psihiatrično oskrbo. Potrebovala sem odmor. Ničesar nisem mogla storiti, popolnoma sem se sesula. Bilo je res strašljivo."

Gaga je v intervjuju dodala, da je nato nastopilo obdobje, ko ni vedela, ali bo ozdravela. "Počutim se resnično srečno, da sem živa. Vem, da se to morda sliši dramatično, ampak vemo, kako se lahko to konča." To obdobje je bilo za zvezdnico izredno naporno. Poleg snemanja filma ob Bradleyju Cooperju, ki ji je prinesel oskarja za najboljšo originalno pesem in nominacijo v kategoriji za najboljšo igralko, je bila tudi zvezda polčasa Super Bowla in ena od glavnih nastopajočih na festivalu Coachella. Istočasno je izdala tudi svoj album Joanne.

V intervjuju je ameriška glasbenica italijanskih korenin potrdila, da je sedaj "zdrava, celostna oseba". K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da je našla svojo boljšo polovico. "Zaljubljenost v nekoga, ki mu je mar za pravo mene, je naredila veliko razliko," je povedala o zaročencu Michaelu.