Lady Gaga po nasilnem ropu opazili pri naših sosedih Italijanih

Lady Gaga je bila nekoč znana predvsem po ekstravagantnih oblačilih, in večkrat smo jo lahko videli tudi precej pomanjkljivo oblečeno. A v zadnjem obdobju je že večkrat dokazala, da je to poglavje zaprla in da zna navdušiti tudi v elegantnih modnih kosih, in tudi tokrat ni bilo nič drugače.

Fotografi so jo ujeli pred njenim hotelom v Rimu, kjer je navdušila v belem hlačnem kostimu – v širokih hlačah z visokim pasom in suknjičem ter črno oprijeto majico ter obrazno masko. To je tudi prvič, da se je pojavila v javnosti, odkar so pred enim tednom med sprehodom ustrelili njenega sprehajalca psov Ryana Fischerja in ugrabili dva francoska buldoga, ki so ju na srečo že rešili.