Lady Gaga po pico v glamurozni večerni obleki

Pevki Lady Gaga je očitno zadišala slastna pica, ki si jo je brez slabe vesti privoščila. Zvezdnico so paparaci namreč ujeli pred newyorškim hotelom The Plaza, ko je stopila iz avtomobila in v rokah držala karton svoje najljubše pice.

Zvezdnica, ki so jo spremljali varnostniki, je tokrat presenetila z glamuroznim videzom, saj je nosila dolgo svečano obleko, videz je dopolnila s črnimi salonarji, lase pa je imela tokrat spete v brezhibno elegantno pričesko.

35-letna pevka in igralka je petkov večer preživela v družbi slavnega dirigenta Michaela Beardena, s katerim je sodelovala tudi pri januarski inavguraciji ameriškega predsednika Joeja Bidna.

Paparaci so Lady Gaga najprej ujeli v objektiv pred hotelom Ludlow, kjer je enemu oboževalcu prijazno ustregla in ga osrečila z avtogramom, pot pa je nato nadaljevala do svoje najljubše picerije Ray’s Pizza.