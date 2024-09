Lady Gaga pojasnila, zakaj ni nikoli komentirala govoric o svojem spolu

Lady Gaga govoric o tem, da je moški, s katerimi se je pogosto srečevala v preteklosti, ni nikoli želela komentirati. Pevka namreč meni, da to ne bi bilo v najboljšem interesu drugih ljudi. Glasbenica je še razkrila, zakaj se je v zgodnjih letih svoje kariere dosledno izogibala vprašanjem o omenjeni trditvi. "Razlog, zakaj nisem odgovorila na vprašanje, je bil, ker se nisem počutila kot žrtev te laži," je Gaga povedala Billu Gatesu v svoji novi seriji Kaj je naslednje? Prihodnost z Billom Gatesom, ki je izšla na pretočni platformi. "Pomislila sem na otroke, ki so obtoženi tega. Lahko bi si mislili, da se javna osebnost, kot sem jaz, sramuje tega."

"Bila sem v situacijah, ko popravljanje govoric ni bilo v najboljšem interesu – mislila sem na dobro počutje drugih ljudi," je pop zvezdnica povedala Gatesu in dodala: "V tem primeru sem poskušala biti provokativna in moteča na drug način. Poskušala sem uporabiti dezinformacije, da bi ustvarila še eno motečo točko."

V milijarderjevi novi oddaji, ki obravnava "najbolj pereča vprašanja na svetu" , je Gaga pojasnila, da so se govorice pojavile leta 2010, potem ko je njena spremenjena podoba zaokrožila po spletu. "Na internetu so bili posnetki, ki so bili prirejeni in spraševali so me, če sem res moški," se je spomnila dobitnica grammyja. Ko je z leti postajala vedno bolj slavna, je 38-letna igralka filma Zvezda je rojena vedno poskušala spremeniti temo pogovora, ko so ji postavili to vprašanje.

Gaga se je tem vprašanjem izognila tudi med intervjujem z Andersonom Cooperjem leta 2011."Zakaj za vraga bi izgubljala čas in poslala sporočilo za javnost o tem, ali imam penis ali ne?" je dejala takrat 24-letna pevka."Mojim oboževalcem je vseeno in meni tudi." V istem intervjuju s Cooperjem se je pevka norčevala iz govoric o tem, da ima moški ud, rekoč: "Mogoče ga imam. Bi bilo to tako grozno?" "Resnično je njena stopnja zgovornosti, dolgoročne strategije, empatije in odkritega poguma izjemna," je eden od oboževalcev takrat zapisal na družbenem omrežju.

Med pogovorom z Gatesom je pevka še poudarila, da so njeni nastopi "bolj resnični" kot katere koli spletne govorice. "Ljudje domnevajo, da je moj nastop tisto, kar ni resnično. Zame je to najbolj resnična stvar, ki jo boste videli o meni," je povedala in dodala: "To je veliko bolj resnično kot vse govorice, ki so namenjene temu, da pridobijo več klikov."