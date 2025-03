Lady Gaga ponosna, ker je lahko na grammyjih spregovorila o skupnosti LGBTQ+

Dolgoletna zagovornica LGBTQ+ je voditeljema povedala, da se počuti privilegirano, ker je imela to možnost. "Obljubila sem si, da bom, če tisti večer dobim grammyja, povedala nekaj v podporo nečemu, kar je tako zelo pomembno, to je, da bom zaščitniška in ljubeča do skupnosti, ki doživlja nasilje," je dejala in se zahvalila pripadnikom skupnosti. "Hvala, ker ste me toliko naučili o svetu. Ne bi mogla biti oseba, kakršna sem, brez zgodb vseh ljudi, ki sem jih srečala – ter njihove pristnosti in resničnosti."

"Moj privilegij je, da sem del skupnosti, in vem, da drugače ne bi bila enaka," je nadaljevala Gaga, ki je dejala, da ima veliko istospolno usmerjenih prijateljev, preden je Born This Way razglasila za svoj najljubši album. Album, ki je izšel leta 2011, in še posebej njegova naslovna skladba sta služila za povzdigovanje in slavljenje oseb LGBTQ+. "Born This Way je bila mešanica navdiha queer skupnosti, moje ljubezni do queer skupnosti, pa tudi tehno rocka, elektro rocka, underground newyorške metalske scene, katere del sem bila," je povedala. Gaga, katere novi album Mayhem je pravkar izšel, je nato izjavila: "Mislim, da je to pomemben čas, da smo vsi iskreni drug z drugim in si pomagamo."