Lady Gaga posnema Karleušo? Enak šal v razmaku treh let

Srbska pevka Jelena Karleuša je očitno velika inspiracija številnim zvezdnicam. Potem ko je pri njej idejo za videz v preteklosti že črpala Kim Kardashian, je zdaj prišla na vrsto Lady Gaga. Ta je pozirala s šalom, narejenim iz imitacije bankovcev za 100 ameriških dolarjev, ki ga je Karleuša nosila že pred tremi leti.

Pred dvema letoma je v balkanskih medijih in pri nas ter posledično seveda tudi na Instagramu potekala razprava o tem, da srbsko pevko Jeleno Karleušo 'kopira' resničnostna zvezdnica Kim Kardashian. Zdaj pa so pevkini oboževalci opazili, da to počne priljubljena Lady Gaga. 35-letna Lady Gaga je na Instagramu objavila fotografijo z letala, na kateri pozira s sončnimi očali in s šalom, narejenim iz več bankovcev za 100 ameriških dolarjev. Seveda ne gre za pravo denarno valuto, ampak imitacijo bankovca. "Nazaj v Vegas s kreativno ekipo Haus of Gaga," je fotografijo pospremila 35-letna Lady Gaga, ki je 30. septembra skupaj s Tonyjem Bennettom izdala drugi studijski album Love for sale.

Karleušini oboževalci so na družbenih omrežjih hitro opazili Gagino kombinacijo in se spomnili, da je 43-letna srbska pevka enak šal nosila pred tremi leti na snemanju šova Zvezde Granda'. Med drugim je s svojimi sledilci 15. oktobra 2018 delila fotografijo, na kateri prav tako pozira s črnimi sončnimi očali in enakim šalom iz ameriških bankovcev. Kdo bi vedel, ali gre zgolj za naključje, ali Lady Gaga manjka originalnosti in navdih za modne stajlinge črpa pri srbski zvezdnici. Mogoče pa obe združuje zgolj enak okus za modo.

