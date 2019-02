Lady Gaga potrdila, da sta se z zaročencem razšla

Ko se jeLady Gaga podelitve grammyjev udeležila brez zaročenca in brez zaročnega prstana, je v javnosti završalo. Pojavila so se namigovanja, da je zvezdnica razdrla zaroko z zaročencem Christianom Carinom in da je temu botrovala kemija med njo in soigralcem Bradleyjem Cooperjem.

Zdaj so novico potrdili tudi njeni predstavniki. "Preprosto ni se izšlo. Včasih se zveze pač končajo," je za revijo People povedal vir in dodal, da sta se razšla že pred nekaj časa in da za tem ne stoji nobena dramatična zgodba.