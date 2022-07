Lady Gaga pred pričetkom svetovne turneje o 'boleči nočni mori'.

Lady Gaga se po letu 2018 znova vrača na svetovno glasbeno turnejo, v okviru katere bo obiskala 18 evropskih, ameriških in kanadskih mest. Turneja, na kateri bo glasbenica prvič predstavila celoten šesti studijski album Chromatica , bi se sicer morala odviti že leta 2020, a je to kasneje preprečila pandemija covida-19, ki je popolnoma zaustavila javno življenje.

Glasbenica je ob tej priložnosti na svojem Twitterjevem profilu iskreno nagovorila svoje oboževalce, ki že nestrpno pričakujejo prihajajoče koncerte. "Včasih sem mislila, da ne bom nikoli več stala na odru. Bila sem tako žalostna, da nisem mogla sanjati ničesar, razen boleče nočne more. Svojo nočno moro sem premagala z ljubeznijo, podporo, zaupanjem, resnico, pogumom, talentom in predanostjo. Tako sem hvaležna," je zapisala in pozvala svoje sledilce na obisk turneje.

Kljub temu, da je Gaga na glasbenem odru nazadnje stala pred štirimi leti, je vmesno obdobje dodobra izkoristila za skok v igralske vode, kjer prav tako ni razočarala. Leta 2018 je za svojo prvo glavno filmsko vlogo v filmu Zvezda je rojena prejela oskarjevo nominacijo za najboljšo glavno žensko vlogo in domov odnesla oskarja, emmyja in zlati globus za najboljšo originalno skladbo Shallow. To pa ni vse, v lanskem letu je glasbenica stopila v čevlje Guccijeve vdove Patrizie Reggiani v filmu Hiša Gucci in za vlogo prejela številne pohvale.