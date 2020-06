Lady Gaga presenetila oboževalko, ki jo je ganila z osebno zgodbo

34-letna Lady Gaga in njen izbranec Michael Polanskysta si privoščila večerjo v eni od restavracij. Ko sta prišla do parkirišča, je do njiju pristopila pevkina oboževalka Shannon McKee, ki je pohvalila njeno jakno.

"Pristopila sem do nje in ji rekla, da ima res hudo jakno," se spominja Shannon McKee, ki na začetku ni vedela, da gre za zvezdnico. "Zahvalila se mi je in takrat sem prepoznala njen glas, ampak jaz nikoli ne 'lovim' zvezdnikov." Ko je spoznala, za koga gre, se je pevki približala in jo ogovorila: "Zdravo, ti si Lady Gaga, kajne? Moj najboljši prijatelj v srednji šoli je bil tvoj velik oboževalec. In ti si razlog, da se mi je zaupal in spregovoril o svoji spolni usmerjenosti. Svojih prvih pet tetovaž je posvetil tebi. Pred kratkim je tudi moj brat stopil iz omare. Tako da sem se ti samo želela zahvaliti, ker si tako neverjetna zaveznica." Spomnimo, da je Lady Gaga glasna podpornica načel enakosti in skupnosti LGBT. Shannon je še dodala, da je bila zvezdnica ganjena zaradi njene pripovedi.

"Ko sem ji pripovedovala zgodbo o mojem prijatelju, je v trenutku slekla jakno in mi jo izročila, ker je vedela, da mi je všeč. Naročila mi je, naj jo oblečem in da bom v njej videti dobro." Ko se je poslovila od jakne, je pod njo nosila samo kratek top, v katerem je razgalila trebušček. Ker je bil ta malo bolj zaobljen, so se takoj sprožila ugibanja, ali je noseča. Bolj kot na to, kaj bodo rekli drugi , ji je več pomenilo, da je s svojo gesto oboževalki narisala nasmeh na obraz.