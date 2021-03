Lady Gaga s krznenim klobukom na snemanju filma

Kot smo že poročali, se priljubljena pevka Lady Gaga mudi pri naših sosedih Italijanih, kjer snema svoj novi film House of Gucci. Fotografi so jo tokrat ujeli na prizorišču snemanja v italijanskih Alpah, kjer ji je družbo delal soigralec Adam Driver.

Lady Gaga na snemanju filma House of Gucci.

Lady Gaga so paparaci ujeli na snemanju novega filma House of Gucciv italijanskem kraju Gressoney-Saint-Jean. Brezhibno urejena zvezdnica je nosila sončna očala, krznen plašč in bel krznen klobuček. Na prizorišču dogajanja je bil tudi pevkin soigralec Adam Driver, ki je nosil velika očala in bel pulover, na snemanju pa se je družil z dvema majhnima otrokoma.

Na snemanju je bil tudi Adam Driver.

V filmu bo Lady Gaga upodobila vlogo Patrizie Reggiani, nekdanje žene Maurizia Guccija, ki so jo obtožili, da je naročila njegov umor, v čevlje Maurizia pa je stopil Adam Driver. Scenarij je napisal Roberto Bentivegna, za predlogo pa je uporabil biografsko knjigo Sare Gay Forden, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (Modna hiša Gucci: Senzacionalna zgodba o umoru, norosti, glamurju in pohlepu).

Igralsko zasedbo sestavljajo zveneča imena, in sicer Robert De Niro, Al Pacino in Jared Leto, režijsko taktirko pa pod okriljem studia MGM vihti režiser Ridley Scott. Za Lady Gaga je to prva vloga po uspešnici Zvezda je rojena, ki ji je prinesla tudi oskarja za najboljšo izvirno pesem. Film naj bi v kinematografe prišel novembra 2022.