Lady Gaga se je po nasvet zatekla k Bradleyju Coooperju

Film prikazuje Gagino zanimanje za raziskovanje zatiranja žensk, ki na koncu "počijo" in se pod pritiskom odzovejo z nasiljem, česar se je lotila tudi v svoji glasbi, vključno z videospoti za pesmi Bad Romance , Paparazzi in G.U.Y ..

Več kot 20 let po tem, ko je Lady Gaga debitirala na malih zaslonih v manjši vlogi v seriji The Sopranos , in dve leti po prejetju oskarja za najboljšo izvirno skladbo Shallow iz filma Zvezda je rojena (A Star Is Born) , se je pevka in igralka pridružila podcastu Awardist za Entertainment Weekly, kjer je spregovorila o svojem delu v filmu Hiša Gucci , ki ga je režiral Ridley Scott .

Igralka je imela zelo poglobljen pristop k igranju vloge Patrizie (devet mesecev je govorila z naglasom, pisala avtobiografijo s Patrizijinim glasom in se celo rahlo odklopila od lastne družine za pripravo).

"(Ona) je bila lačna ljubezni, hrepenela je po mestu na svetu, hrepenela po tem, da je pomembna in tudi jaz sem hrepenela," pravi Gaga. "To vem o sebi in delam na tem; imam mazohističen pristop do igre in umetnosti, in to je nekaj, s čimer se borim in na čemer delam, in mislim, da ni nujno, da je tako, to je samo moj način."

Številne nagrade, kot so oskar, številni grammyji in status svetovno priznane globalne ikone, jasno sporočajo, da so njene odločitve, kar se tiče njene umetnosti, pravilne. Glede na to, da je za vlogo v film Hiša Gucci že dobila nominacijo za zlati globus, je to samo še en dokaz več, da prejeti oskar za izvirno pesem za njen prvi celovečerec Zvezda je rojena (A Star Is Born) ni bil zgolj naključje.

Kljub temu, da so njeni talenti samo njeni, 35-letna Lady Gaga Cooperju pripisuje zasluge, da je pomagal oblikovati njeno prihodnost kot ugledna igralka in da ni le še en križanec med pop zvezdnico in igralko. Zaradi njunega partnerstva v filmu Zvezda je rojena pravi, da je pripravljena "prebrati veliko scenarijev in se pogovarjati z veliko različnimi režiserji" in redno uporabljati njegove nasvete o svoji igralski karieri.

"Bradley Cooper je verjel vame za vlogo Ally Maine v filmu Zvezda je rojena," nadaljuje in razkrije, da se je z njim "absolutno" posvetovala, preden je sprejela vlogo Patrizie. "To je bil uspeh najinega umetniškega sodelovanja, ki me je pripeljalo do tu, kjer sem zdaj."