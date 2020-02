Lady Gaga se videva z direktorjem Michaelom Polanskyjem

Tuji fotografi so pop glasbenico Lady Gago in Michaela Polanskyja opazili skupaj decembra lani, govorice o njunem razmerju pa je podkrepilo njuno druženje v Miamiju, ki je bilo pospremljeno s poljubom. Po besedah virov naj bi se spoznala na prireditvi v Los Angelesu, kasneje pa naj bi se skupaj pojavila tudi na rojstnodnevni zabavi podjetnika Seana Parkerja, čigar podjetje vodi ravno Polansky. Vir, ki ni želel biti imenovan, je povedal, da se je Michael od nekdaj raje držal bolj v ozadju, čeprav je v resnici uspešen in izjemno pameten moški. Trenutno je zaposlen kot direktor družbe The Parker Group, njegova funkcija pa med drugim zajema upravljanje s poslovnimi, naložbenimi, političnimi in dobrodelnimi interesi podjetnika Parkerja.