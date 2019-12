Lady Gaga si želi otrok

33-letna pevka Lady Gaga, ki že dolgo gradi svojo glasbeno kariero, je v zadnjih letih dosegla ogromno, tako na glasbenem kot tudi na filmskem področju. A na lovorikah ne misli počivati. V videoposnetku, kjer je klepetala z YouTube zvezdo Nikkie, je tako razkrila, kakšne načrte ima za naslednjih deset let – v njih so tudi otroci.

"Zagotovo več glasbe – ne mislim se še upokojiti ... Veliko različne glasbe ... Želim narediti še več filmov, želim imeti dojenčke in želim še naprej graditi v svojo lepotno linijo," je veselo razložila. Pevka je namreč septembra letos na trgu ponudila svojo znamko ličil, in sicer lepotne izdelke za lica, oči in ustnice v različnih odtenkih.

"Živim, kamor me odpelje inspiracija. Čaka me cel kup norih stvari. Ne vem še točno, kaj, a vem, da bodo ekstra nore," je navdušeno opisala svojo prihodnost.

Ali je Gaga trenutno v zvezi, ni jasno, še poleti je poljubljala svojega inženirja zvoka Dana Hortona, oboževalci so še septembra opazili, da ga je omenjala, nato pa je vse skupaj potihnilo. Oktobra je namignila, da je znova samska.