Lady Gaga sošolki, ki ni verjela vanjo: Ko dvomijo o tebi, ne smeš odnehati

Lady Gaga je danes ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih pevk pod soncem, a njeni začetki so bili težki. Še danes se spominja, kako je njena sošolka ustvarila Facebook skupino, v kateri je zapisala, da Stefani Germanotta, kot je pevkino pravo ime, ne bo nikoli slavna. Nedavno se je 38-letnica javno odzvala na to skupino ter poudarila, da ravno takrat, ko ljudje dvomijo o tebi, nikoli ne smeš odnehati.