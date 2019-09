Lady Gaga srečna s svojim novim izbrancem

Lady Gaga in njen novi partner Dan sta pred kratkim na glasbenem festivalu Pasadena Daydream javnosti znova pokazala svoja čustva, ki jih gojita drug do drugega. Medtem ko so na odru nastopali člani glasbene skupine The Cure, sta bila zaljubljenca, ki sta uživala ob rokerskih ritmih, deležna večine pogledov. Ena od oboževalk, ki se je ravno tako udeležila glasbenega festivala, je navdušeno tvitnila: "Prišla sem, ker sem želela slišati skupini The Cure in The Pixies, a si nisem mislila, da bom videla tudi Lady Gago, ki je bila res čudovita."

Očividec je za portal E! News povedal: "Gaga je res uživala, videlo se je, da je res srečna in uživala je v prav vsakem trenutku magičnega večera." Da je to vse res, je potrdila tudi zvezdnica v Instagramovi zgodbi: "Obožujem The Cure, danes sem se počutila res polno energije. Kakšno vzdušje!" Nato je dodala še posnetek, kjer pleše in s svojimi sledilci delila misel: "Ko je glasba čarobna."