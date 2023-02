Lady Gaga toži ženska, ki za vrnjena psa ni dobila obljubljene nagrade

Kot piše v uradnih dokumentih, je McBridova zvezdnico po obljubljeni nagradi kontaktirala in kužka vrnila losangeleški policiji, sedaj pa trdi, da je pevka prekršila njun dogovor in ji ni izplačala finančne nagrade, ki jo je obljubila za vrnitev kosmatincev. Kot še navaja v tožbi, McBridova verjame, da je bila nagrada obljubljena z namenom goljufanja in napeljevanja javnosti, s katero je prevarala tudi njo. Ugrabiteljica dodaja, da se je zanašala na izplačilo in je zato tudi kužka poiskala in ju vrnila.