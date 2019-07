Lady Gaga ujeta med poljubljanjem svojega inženirja zvoka

Zdi se, da je glasbenica Lady Gaga že prebolela razdrtje zaroke s Christianom Carinom , saj so jo paparaci pred kratkim fotografirali med poljubljanjem inženirja zvoka Dana Hortona . Več očividcev je tujim medijem poročalo, da sta skozi celotno kosilo delovala več kot le prijatelja, na eni izmed fotografij pa se Gaga stoje nagiba proti Hortonu in ga poljublja.

Gostje v restavraciji, kjer sta bila zaljubljenca opažena, so povedali, da je se je pevka v restavraciji obnašala skromno in je zavračala oboževalce, ki so se želeli z njo fotografirati. Dodali so še, da je se jim je zdela samozavestna in srečna. Povedali so še, da sta se med kosilom ves čas pogovarjala, sedela zelo blizu drug drugega in se poljubljala. Sedela sta za mizo, ki je bila zelo blizu pločnika, zato je bilo jasno, da jima ni bilo pomembno kdo ju vidi.

Horton naj bi, glede na podatke LinkedIna, delal za pevko od lanskega novembra, v preteklosti pa naj bi sodeloval z znanimi ustvarjalci kot so Camila Cabello, Bruno Mars in Justin Timberlake. Bil pa je tudi že poročen, in sicer z igralko Autumn Guzzardi.

Po razdrtju zaroke med Gago in Christianom so splet preplavile novice, da se že plete romantična vez med pevko in igralcem Bradleyjem Cooperjem, s katerim sta skupaj zaigrala v filmu Zvezda je rojena. Ugibanjem pa je olje na ogenj le še prilila novica, da se je Cooper razšel z manekenko Irino Shayk, s katero sta bila par štiri leta. Te govorice pa so bile očitno le pobožne želje gorečih oboževalcev.