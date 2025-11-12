Lady Gaga ustavila koncert: Stop, stop, stop! A je vse v redu?

Glasbena zvezdnica Lady Gaga se trenutno mudi na evropskem delu svoje razprodane turneje Mayhem Ball, v sklopu katere se je ustavila tudi v Belgiji. Na tamkajšnjem koncertu sta med pevkinim nastopom dva oboževalca izgubila zavest, pevka pa je takoj, ko je to videla, šov zaustavila in jima priskočila na pomoč.

Trenutek, kako se je zvezdnica sredi petja ustavila in prenehala igrati na klavir, je hitro obšel splet. "Stop, stop, stop. A je vse v redu? Ste vsi v redu? Dajte mi sekundo," je moč slišati Gago, ki se je odmaknila od klavirja in se približala množici v prvih vrstah, da bi videla, kaj se dogaja. Dobrosrčna poteza zvezdnice je navdušila dvorano, ki ji je namenila bučen aplavz.

Gaga je nato zbrane prosila za nekaj potrpežljivosti, medtem ko je zdravniška ekipa priskočila na pomoč slabotnima oboževalcema. "Veste, koliko mi pomenite," je še dejala zbranim, nato pa nadaljevala z nastopom. "Gaga vedno poskrbi za svoje oboževalce, zato je tako čudovita," so bili nad videnim navdušeni uporabniki na spletu in se pošalili: "To je naša mati." Spomnimo, zvezdnica svoje oboževalce ljubkovalno kliče 'male pošasti', oni njo pa 'mati pošast'.