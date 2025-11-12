Svetli način
Tuja scena

Lady Gaga ustavila koncert: Stop, stop, stop! A je vse v redu?

Antwerpen, 12. 11. 2025 10.07 | Posodobljeno pred 1 uro

Med nastopom Lady Gaga v Belgiji sta dva oboževalca izgubila zavest. Pevka je nemudoma ustavila koncert, da bi jima lahko priskočili na pomoč. Njena gesta je požela bučen aplavz in navdušenje uporabnikov na spletu: "Gaga vedno poskrbi za svoje oboževalce, zato je tako čudovita," so se strinjali.

Glasbena zvezdnica Lady Gaga se trenutno mudi na evropskem delu svoje razprodane turneje Mayhem Ball, v sklopu katere se je ustavila tudi v Belgiji. Na tamkajšnjem koncertu sta med pevkinim nastopom dva oboževalca izgubila zavest, pevka pa je takoj, ko je to videla, šov zaustavila in jima priskočila na pomoč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trenutek, kako se je zvezdnica sredi petja ustavila in prenehala igrati na klavir, je hitro obšel splet. "Stop, stop, stop. A je vse v redu? Ste vsi v redu? Dajte mi sekundo," je moč slišati Gago, ki se je odmaknila od klavirja in se približala množici v prvih vrstah, da bi videla, kaj se dogaja. Dobrosrčna poteza zvezdnice je navdušila dvorano, ki ji je namenila bučen aplavz.

Gaga je nato zbrane prosila za nekaj potrpežljivosti, medtem ko je zdravniška ekipa priskočila na pomoč slabotnima oboževalcema. "Veste, koliko mi pomenite," je še dejala zbranim, nato pa nadaljevala z nastopom. "Gaga vedno poskrbi za svoje oboževalce, zato je tako čudovita," so bili nad videnim navdušeni uporabniki na spletu in se pošalili: "To je naša mati." Spomnimo, zvezdnica svoje oboževalce ljubkovalno kliče 'male pošasti', oni njo pa 'mati pošast'.

Preberi še Znani so nominiranci za glasbene nagrade grammy

Za Gago je sicer nadvse uspešno leto. Poleg nastopa na Coachelli, ki so ga številni kritiki označili za enega najboljših v zgodovini, je z nastopom na brazilski plaži Copacabana podrla rekord za največjo udeležbo na ženskem solo koncertu – tam je bilo približno 2,1 milijona ljudi. Njen album Mayhem pa navdušenja ni požel le med oboževalci, temveč tudi med kritiki. Prislužil si je sedem grammyjevih nominacij.

