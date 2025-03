Lady Gaga: V naslednjem desetletju si želim postati mama

Lady Gaga komaj čaka, da si ustvari družino. Pevka se je pred izidom novega albuma Mayhem srečala z Access Hollywood , kjer je med pogovorom razkrila, da si v naslednjem desetletju želi postati mama. Manj kot eno leto po zaroki s podjetnikom Michaelom Polanskyjem je 38-letnica dejala: "Resnično si želim biti mama. To je največja vizija, ki jo imam."

Priljubljen par je svojo romantično pot začel leta 2020, štiri leta pozneje pa sta se zaročila. Igralka se je že pred časom dotaknila materinstva. V januarskem intervjuju za Elle je Gaga povedala, da sta s Polanskyjem razpravljala o skupni družini in da je nanjo pripravljena. Zvezdnica si želi, da se bodo njeni otroci počutili svobodno in da bodo avtentični.

"Z Michaelom sva se o tem veliko pogovarjala, otrokom želiva dovoliti, da bodo samosvoji," je med drugim povedala za Elle in dodala: "Povedo jim namreč, kako naj razmišljajo, v kaj naj verjamejo in kako naj jedo ... Nekako želim svojim otrokom dovoliti, da ugotovijo, kdo so."

Michael Polansky in Lady Gaga

V zvezi s svojo slavo in uspehom je Gaga dejala, da upa, da bodo njeni bodoči otroci razumeli, da je dala vse od sebe in pri tem skušala ostati zvesta sama sebi. "Želela bi, da moji otroci razumejo, da je odvisno od njih, kaj jim bo moja umetnost pomenila," je dejala in dodala: "Nikoli jih pravzaprav ne bi želela oblikovati ali jim govoriti, kako naj razmišljajo o meni."

Lady Gaga ne skriva, da ji je zaročenec resnično spodnesel tla pod nogami. V intervjuju za Good Morning America je povedala: "Ljubi me celo. Od njega se veliko naučim. Podpira me. Ima neverjetno dobro srce. On je moj najboljši prijatelj. Biti v partnerstvu s svojim najboljšim prijateljem se mi zdi velik blagoslov. Iskreno povedano, nisem si mogla predstavljati, da bi šla skozi življenje s kom drugim kot z njim."