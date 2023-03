Čeprav se je letošnja podelitev oskarjev odvila brez večjih pretresov, je za enega izmed večjih presenečenj poskrbela zvezdnica Lady Gaga, ki se je nepričakovano pojavila na prireditvi in v preprostih oblačilih ter brez dramatičnih ličil odpela nominirano skladbo Hold My Hand. Akustična izvedba hita iz filma Top Gun: Maverick je v dvorani požela stoječe ovacije.

Navadno ekstravagantna zvezdnica Lady Gaga je dokazala, da zna še vedno presenetiti.

Američanka italijanskih korenin, ki je bila na letošnjih oskarjih nominirana za najboljšo originalno pesem, je kljub predhodnim informacijam prišla na oskarje in navdušila z akustično izvedbo hita Hold My Hand iz filma Top Gun: Maverick. Za iskren in čustven nastop je v dvorani požela stoječe ovacije.

Lady Gaga v raztrganih kavbojkah nenapovedano nastopila na oskarjih. FOTO: Profimeda

"To pesem sem napisala s svojim prijateljem BloodPopom za film Top Gun: Maverick. Ta pesem je zame globoko osebna in mislim, da vsi potrebujemo medsebojno ljubezen. Včasih potrebujemo tudi heroje, ki so povsod med nami, a morda boste odkrili, da ste lahko tudi sami svoj heroj, četudi se počutite zlomljeni," je pred začetkom nastopa dejala glasbenica, ki si je za to priložnost nadela vsakdanja oblačila, drzna ličila pa zamenjala z naravnim videzom.

"Vsi so pričakovali veliko produkcijo, a Lady Gaga je še enkrat znova dokazala, da je vse, kar potrebuje, njen talent. Nastop, pri katerem ni bilo glamurja, le intimno petje z njenim glasom," je ob deljenju posnetka nastopa zapisala ena od uporabnic na Twitterju.

Nastop glasbenice, ki se je v Versacejevi kreaciji in bolj drznem videzu predhodno sprehodila tudi po rdeči preprogi, je sicer mnoge ujel nepripravljene. Spomnimo, le nekaj dni pred podelitvijo prestižnih kipcev je producent oskarjev naznanil, da je Gaga zaradi prezasedenega urnika s snemanjem filma vabilo za nastop prijazno odklonila.