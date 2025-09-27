Svetli način
Tuja scena

Lady Gaga voščila zaročencu: Vsak dan sem tako ponosna nate

Los Angeles, 27. 09. 2025 15.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Lady Gaga je na družbenem omrežju Instagram objavila simpatično rojstnodnevno voščilo za svojega zaročenca. Pod tremi fotografijami je med drugim zapisala, da je to njen najljubši dan v letu in da je zanj vsak dan hvaležna.

"Vse najboljše za rojstni dan, dragi moj. Upam, da bo 42. leto tvoje najboljše leto doslej," je zaročencu s posvečeno Instagram objavo voščila glasbena zvezdnica Lady Gaga. "Vsak dan sem tako ponosna nate in tako hvaležna za ta dan, ko si prišel na svet, to je moj najljubši dan v letu!"

Spomnimo, Lady Gaga in Michael Polansky sta se zaročila preteklo leto. Da sta korak bližje poroki, sta nehote potrdila na olimpijskih igrah, kjer je eden od mimoidočih v objektiv ujel trenutek, ko je Gaga Michaela francoskemu predsedniku vlade Gabrielu Attalu predstavila kot svojega zaročenca. 

V tem času je Gaga o zaroki spregovorila tudi javno, v pogovorni oddaji Jimmy Kimmel Live se je pošalila, da se z izbrancem poigravata tako z idejo o preprostem obredu na upravni enoti in dostavi kitajske hrane kot tudi z ekstravaganco. "Kolikor se poznam, se bo to lahko razvilo tudi v cirkus s samorogi," je priznala v smehu.

