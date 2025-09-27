Lady Gaga voščila zaročencu: Vsak dan sem tako ponosna nate

Lady Gaga je na družbenem omrežju Instagram objavila simpatično rojstnodnevno voščilo za svojega zaročenca. Pod tremi fotografijami je med drugim zapisala, da je to njen najljubši dan v letu in da je zanj vsak dan hvaležna.

"Vse najboljše za rojstni dan, dragi moj. Upam, da bo 42. leto tvoje najboljše leto doslej," je zaročencu s posvečeno Instagram objavo voščila glasbena zvezdnica Lady Gaga. "Vsak dan sem tako ponosna nate in tako hvaležna za ta dan, ko si prišel na svet, to je moj najljubši dan v letu!"

Michael Polansky in Gaga sta rojstni dan poslovneža preživela sproščeno in brez velike zabave. "Svež in skoraj deževen dan, dolg sprehod, s sladkim rojstnodnevnim nasmehom v ozadju, veliko smeha in torte s čokoladnim prelivom," je dan opisala glasbenica in se pošalila na račun fotografije s sprehoda, ki jo je objavila: "Celo ta koza ve, kako srečen dan je zame tvoj rojstni dan. Rada te imam."

Spomnimo, Lady Gaga in Michael Polansky sta se zaročila preteklo leto. Da sta korak bližje poroki, sta nehote potrdila na olimpijskih igrah, kjer je eden od mimoidočih v objektiv ujel trenutek, ko je Gaga Michaela francoskemu predsedniku vlade Gabrielu Attalu predstavila kot svojega zaročenca.