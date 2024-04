Lady Gaga z velikim diamantnim prstanom sprožila govorice o zaroki.

Se je Lady Gaga zaročila? To je zadnje dni vprašanje, ki se podi po glavah njenih oboževalcev, saj so zvezdnico na sprehodu po ulicah zahodnega Hollywooda opazili z velikim diamantnim prstanom na roki. Čeprav pevka kot ponavadi molči in ne razkriva podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, so številni prepričani, da gre za zaročni prstan in da se bo kmalu sprehodila pred oltar.