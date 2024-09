Lady Gaga z zaročencem prispela v Benetke in pokazala velik zaročni prstan

V slikovitih Benetkah se te dni tre zvezdniških imen, od Angeline Jolie do Brada Pitta in Georgea Clooneyja. Smetani se je na beneškem filmskem festivalu sedaj pridružila tudi glasbena zvezdnica Lady Gaga, ki bo na festivalu predstavila težko pričakovano nadaljevanje filma Jokerja. Gaga je k našim zahodnim sosedom prispela z zaročencem, poslovnežem Michaelom Polanskym, fotografi pa so v objektive ujeli njen velik in razkošen zaročni prstan.