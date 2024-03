Lady Gaga za 38. rojstni dan: Ne spomnim se, kdaj sem bila nazadnje tako srečna

"Današnji dan je bil tako poseben. Ne spomnim se, kdaj sem bila na svoj rojstni dan tako vesela," je svoj zapis na Instagramu začela zvezdnica Lady Gaga. "Zaljubljena sem v svojega najboljšega prijatelja, moja družina in prijatelji so ljubeči, prijazni in zdravi. Čutim, da mi srce razbija od hvaležnosti za lastno zdravje in glasbo," je nadaljevala glasbenica in igralka.