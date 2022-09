Lady Gaga zaradi hude nevihte prekinila nastop

Čeprav je upala, da bo nevihtno dogajanje čez čas ponehalo, pa je koncert morala popolnoma prekiniti. Kasneje se je v čustvenem sporočilu opravičila vsem, ki so si obetali še kakšno minuto užitka ob glasbenem spektaklu . ''Skušali smo do konca pripeljati današnji koncert v Miamiju, pa nam to ni uspelo, ko je prenehalo deževati so strele udarjale okrog nas.'' Na posnetku je bila še zmeraj odeta v scenska oblačila, z obraza pa je brisala kaplje dežja. Pojasnila je, da si ne bi nikoli oprostila, če bi se karkoli zgodilo komu iz njene ekipe ali pa kateremu od prisotnih v občinstvu.

Stadion Hard Rock je dom ameriške NFL ekipe Miami Dolphins in je le delno pokrit s streho. Pod njo so se ob nevihti zbrali premočeni oboževalci in družno prepevali pevkin hit Rain On Me. Čeprav so se kasneje vrnili na svoja mesta, pa so organizatorji ocenili, da nadaljevanje koncerta ni varno. Zvezdnica zaradi prekinitve ni morala skriti razočaranja, njene občutke pa so delili tudi oboževalci, ki so na družbenih omrežjih nanizali komentarje. Eden od njih je zapisal: ''Bilo je očitno, da ji je to zlomilo srce.''