Lady Gaga zaradi snemanja filma ne bo nastopila na oskarjih

Kljub dejstvu, da je bila skladba Hold My Hand naslovna pesem težko pričakovanega nadaljevanja filma Top Gun in velik hit preteklega leta, jo gledalci na oskarjih ne bodo slišali v izvedbi Lady Gaga . Zvezdnica, ki je tako kot vsi nominiranci v kategoriji najboljše originalne pesmi prejela vabilo za nastop na podelitvi, je namreč prezasedena s snemanjem filma Joker: Folie à Deux.

Novico, da Gaga letos ne bo stopila na oder oskarjev, je za tuje medije potrdil Glenn Weiss, producent prireditve, ki je poudaril, da imajo z zvezdnico in njeno ekipo odličen odnos, a da jim je tokrat pri načrtovanju nastopa na pot stopil pester urnik, ki ga ima Gaga zaradi snemanja nadaljevanja filma o Jokerju z igralcem Joaquinom Phoenixom.

"Po številnih pogovorih smo začutili, da nam letos ne bi mogla postreči s kalibrom nastopa, ki smo ga od nje navajeni in katerega je navajena tudi sama," je pojasnil. "Letos zato ne bo nastopila, a kot sem poudaril, to popolnoma razumemo, saj je v naši industriji prav proces ustvarjanja filma najpomembnejši in to z oskarji tudi častimo."

Spomnimo, Gaga je na oskarjih nazadnje nastopila leta 2019, ko je skupaj z Bradleyjem Cooperjem, soigralcem iz filma Zvezda je rojena, zapela zmagovalno skladbo Shallow.