Lady Gaga zaradi soigralca razdrla zaroko?

Pred kratkim je v losangeleškem Staples Centru potekala podelitev najprestižnejših glasbenih nagrad – grammy. Na podelitvi nagrad sta bila prisotna tako glasbenica Lady Gagakot igralec Bradley Cooper, ki sta kot osrednja akterja tako z igro kot vokalom navdušila v filmski uspešnici Zvezda je rojena. Na podelitev grammyjev je Gaga prvič prišla brez spremstva svojega partnerja in zaročenca Christiana Carina, s katerim je v razmerju od leta 2017. Ob dejstvu, da na njenem prstu ni bilo opaziti zaročnega prstana, je v javnosti kmalu po slavnostnem dogodku odjeknilo, da je 32-letnica ponovno samska.

Gaga je pred časom spregovorila o smoli, ki jo že od nekdaj spremlja na ljubezenskem področju, in priznala, kako je vsakič, ko je dosegla osebni preboj in v svoji karieri stopila stopničko višje, prekinila razmerje s partnerjem: ''Moj prag tolerirance do različnih s*anj z moške strani se je močno znižal ... Moje ljubezensko življenje je že nekaj časa v razsulu. Ko sem prodala 10 milijonov albumov, sem se razšla z Mattom. Ko sem prodala 30 milijonov albumov, sem končala razmerje z Luco. Kasneje sem se razšla s Taylorjem. Že trikrat sem videla, kako je, ko ti nekdo zlomi srce.'' Kmalu po prekinitvi razmerja s Taylorjem Kinneyjem, s katerim je bila prav tako zaročena, je spoznala Christiana Carina, ki je svojo ljubezen do nje izkazal in potrdil tako, da ji je izročil zaročni prstan.

Gaga je v filmu Zvezda je rojena zaigrala ob 12 let starejšem Bradleyju, ki je zaročen z rusko lepotico in manekenko Irino Shayk, s katero ima tudi enoletno hčerko Leo.