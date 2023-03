Lady Gaga: Želim živeti življenje v samoti

"Pravzaprav res raje uživam življenje v samoti. Res lepo je biti popolnoma sam in imeti to razkošje, da uživaš v samoti in si zadosti sam sebi. Želim si, da bi se v mlajših letih tega bolj zavedala," je o tem, da uživa v lastni družbi, za revijo Wallpaper povedala Lady Gaga . "Ko sem bila mlajša, sem preživela veliko časa sama in pisala glasbo, a z uspehom je prišla tudi potreba po tem, da mi drugi potrdijo, da sem odlična," je še dodala.

Z oskarjem nagrajena glasbenica je sicer poudarila še, da je glasbo vedno ustvarjala zaradi obrti same in ne zaradi nagrad, ki pridejo pozneje. "Ko sem bila stara približno 14 let, sem prebrala knjigo z naslovom Pisma mlademu pesniku avtorja Rainerja Marie Rilkeja. Verz iz te knjige imam tetoviran na roki. Narediti sem si ga dala, ko sem bila stara 23 let v Osaki, govori pa o pisanju. Če ne bi bila tako uspešna, kot sem – za kar sem zelo hvaležna – bi to še vedno počela. To bi počela ne glede na vse," je prepričana zvezdnica.

"Tega se zavedam, ker večino svojega časa dejansko ne preživim v Hollywoodu. Morda je videti, kot da ga, saj me med sezono podelitev večkrat lahko opazite na rdeči preprogi. A večino časa preživim doma in delam. To je stvar, ki me zares osrečuje," je še bila odkrita pevka, ki je v preteklosti že javno govorila o svojem odnosu do slave.