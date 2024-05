Lady Gaga se vrača na glasbeno sceno: 'V studiu sem vsak dan'

OGLAS

Lady Gaga se je pripravljena vrniti na glasbeno sceno. Pevka je med premiero svojega novega filma o svojem posebnem koncertu, Gaga Chromatica Ball, spregovorila o načrtih za izdajo nove glasbe. "V studiu sem vsak dan. Napisala sem toliko pesmi, producirala sem toliko pesmi in to ni podobno ničemur, kar sem naredila do sedaj," je dejala in dodala: "Rada razkrivam žanr in rada raziskujem glasbo."

Lady Gaga FOTO: AP icon-expand

Njena prihajajoča izdaja bo zaznamovala njen zadnji album, ki ga bo izdala po albumih: The Fame iz leta 2008, The Fame Monster iz leta 2009, Born This Way , Artpop, Joanne in Chromatica iz leta 2020. Trinajstkratna dobitnica grammyja je v zadnjih mesecih delila fotografije in videoposnetke sebe v studiu, kjer se zdi, da dela na svojem naslednjem projektu. Februarja je delila objavo, ko je bila fotografirana ob klavirju. Mesec dni pred tem pa je objavila fotografijo iz snemalnega studia.

