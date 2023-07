Lahko Kevin Spacey popravi svoj ugled?

Spacey je med sojenjem izjavil, da je le v vsega nekaj dneh izgubil službo in ugled, ko so se leta 2017 prvič pojavile obtožbe spolnega nadlegovanja. Čeprav je bil Spacey med sojenjem nezaposljiv, tokratna razsodba v Londonu spreminja vse, pravi njegov odvetnik Christopher Melcher.

Kot je značilno za Hollywood, se na koncu vse skrije za denar, je dejal Melcher in dodal, da Spacey ostaja zelo priljubljen igralec, čigar oboževalci so se vsak dan pojavili pred londonskim sodiščem, da bi ga podprli in ga bodrili. "Nobena od odločitev pri izbiri igralcev ne bo sprejeta iz dobrohotnosti. Šlo bo za željo po zaslužku," je dejal.

Sam Spacey je v nedavnem intervjuju za nemški tednik Die Zeit dejal: "Trenutno obstajajo ljudje, ki so me pripravljeni zaposliti takoj, ko bom spoznan za nedolžnega." Odvetnik Tre Lovell pa je dodal: "Producenti bodo videli to sodno zmago in jo lahko uporabijo kot razlog za utemeljitev njegove ponovne zaposlitve."