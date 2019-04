Lahko verjamete, da je ta očarljivi lepotec še samski?

Serija Ko zadiši ljubezen (Dolunay), ki je svoj pohod pri nas začela prejšnji mesec, je vse bolj priljubljena. Kako ne bi bila, ko pa v njej nastopa najbolj vroči turški igralec ta hip - Can Yaman, ki je pravi magnet za ženske.

Can Yaman je eden najbolj priljubljenih turških igralcev ta hip. FOTO: POP TV

Can Yaman v seriji Ko zadiši ljubezen (Dolunay) blesti v vlogi bogatega poslovneža Ferita Aslana. Turški zvezdnik po priljubljenosti uspešno konkurira igralskima kolegoma tako Buraku ÖzçivitukotIbrahimu Çelikkolu. Zaradi izjemno uspešne kariere, ki je na vrhuncu, v Turčiji trenutno velja za najbolj vročega igralca. Kdo je zapeljivi turški lepotec Can Yaman? 29-letni igralec se je rodil 8. novembra 1989 v Turčiji, njegovi starši pa na Kosovem. Dedek prihaja iz Albanije, babica pa iz Makedonije. Obiskoval je italijansko srednjo šolo, doštudiral pa je pravo.

Can v seriji Ko zadiši ljubezen navdušuje v vlogi bogatega poslovneža Ferita. FOTO: POP TV

Prvo glavno vlogo je dobil leta 2015 v turški serijiInadına Aşk, leto kasneje pa je nastopil v seriji Hangimiz Sevmedik. Nato je sledila uspešnicaKo zadiši ljubezen (v originaluDolunay), ki mu je prinesla slavo tudi izven Turčije. Po omenjeni vlogi pa je lani dobil novo mamljivo ponudbo. Sprejel je glavno vlogo v seriji Erkenci Kuş,ki mu je dala še večjo prepoznavnost.

V glavni vlogi nastopata Özge Gürel (Nazli) in Can Yaman (Ferit). FOTO: POP TV

Can Yaman je pravi magnet za gledalke. V seriji Ko zadiši ljubezenvvlogi odločnega poslovneža Ferita ga največkrat vidimo v poslovnih oblekah in kravatah. A gledalke občasno razveseli zgoraj brez ali ob domačem bazenu, kjer rad pokaže svoje izklesano telo. Turški igralec je že več let tudi zagrizen športnik. Letos pa ga čaka pomembna prelomnica, saj bo novembra vstopil v klub 30.

Dogajanje še dodatno popestri mali Bulut, ki ga igra danes komaj devetletni Alihan Türkdemir. FOTO: POP TV

Ženitnih ponudb mu v Feritovih čevljih ne manjka, a je že dlje časa zapriseženi samec. In ne samo to. Zelo je izbirčen pri zaposlovanju kuharskih mojstrov oziroma mojstric. Nobena ni dovolj dobra in tudi ne zdrži dolgo v njegovi kuhinji vse dokler na vrata ne potrka simpatična Nazli, ki jo igra lepa turška igralka Özge Gürel. Nazli hitro podleže njegovemu šarmu, sam pa tudi ni povsem ravnodušen do nje. Splet okoliščin (v resnici scenarij) pa seveda poskrbi, da se kmalu znajdeta v vrtincu ljubezni.

Le katera bi se branila njegovega objema? FOTO: POP TV

Medtem ko Ferit najde ljubezen, pa je Can že dlje časa uradno samski. Če je v seriji zelo izbirčen pri kuharicah – vsaka je do zdaj še dala odpoved – pa je v zasebnem življenju izbirčen tudi pri dekletih. Do zdaj mu še nobena ni ukradla srca, saj je uradno samski. A verjetno ne osamljen, saj mu oboževalk nikakor ne manjka.

Le katera bi se lahko uprla njegovemu pogledu? FOTO: POP TV

Svojo zasebnost skrbno čuva pred mediji, v intervjujih pa se rad razgovori predvsem o karieri. Ker je njegovo ljubezensko življenje zavito v tančico skrivnosti, ga to dela še bolj privlačnega. Njegovemu zapeljivemu pogledu in nasmehu se je težko upreti, z njima pa zlahka osvoji še tako zelo zahtevnega gledalca oziroma gledalko.

Turško serijo ste že vzelo za svojo. Odlična ljubezenska zgodba in razburljivo družinsko dogajanje drži gledalca v napetosti. Ferit je izvedel, da mu je Nasli lagala, ker je želela obvarovati svojo sestro. Zaradi tega je Ferit izgubil skrbništvo nad nečakom Bulutom. Ji bo lahko oprostil? Pri njuni ljubezenski zgodbi ima pomembno vlogo danes devetletni igralec Alihan Türkdemir, ki igra lik Bulata. Čeprav je še zelo mlad, ima za svoja leta izjemno igralsko širino.