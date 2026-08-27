Lakersi po vrnitvi v ZDA objavili utrinke obiska v Sloveniji

Objave na družbenih omrežjih so dandanes večinoma razglednice iz krajev, ki si jih obiskal. Večinoma se objavljajo trenutki, ki so te navdušili in na katere te vežejo lepi spomini. Po vsem tem sodeč bi torej lahko rekli, da so košarkarji Los Angeles Lakers, ki so pretekli vikend gostovali v Sloveniji, nad našo deželo preprosto očarani. Zvezdniki so le nekaj dni po vrnitvi v ZDA na Instagramu zdaj delili fotografije z obiska v deželici na sončni strani Alp.

Lakersi na Dončićevem igrišču FOTO: Damjan Žibert

Koga je Slovenija najbolj navdušila?

Največji promotor Slovenije in tudi najbolj vesten ustvarjalec vsebin za družbena omrežja je zagotovo Jarred Vanderbilt. 27-letnik je praktično od trenutka, ko so Lakersi pristali v Sloveniji, redno objavljal fotografije dogajanja in svoje oboževalce ves čas obveščal, kaj vse počnejo. Seveda pa si je naša dežela nato zaslužila tudi svojo prav posebno objavo na njegovem Instagramu, v kateri je z galerijo izbranih fotografij lepo zaokrožil celotno izkušnjo.

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Če od koga, smo objavo zagotovo pričakovali tudi od Jadena Hardyja. 24-letnik je že v času obiska redno objavljal, kje vse se zvezdniki gibljejo in kaj vse skupaj z gostiteljem Luko Dončićem počnejo. Ob prihodu domov pa si je očitno vzel čas in na kup zbral nekaj fotografij, ki prikazujejo, kako se je pri nas počutil.

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V času, ko so raziskovali lepote naše dežele, je bil Jake LaRavia na družbenih omrežjih bolj skop z objavami. Delil je le kakšno skupno fotografijo ekipe, sam pa kakšne posebne vsebine ni objavljal. A ob vrnitvi mu Slovenija očitno še vedno ostaja v lepem spominu, saj je objavil galerijo fotografij z obiska in ob tem le pripisal: "Ljubljana."

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Tudi Luka Dončić je, tako kot ves čas obiska Lakersev, svoj 'Instagram' dnevnik zaključil z objavo, v kateri je zbral nekaj najpomembnejših trenutkov s svojimi soigralci. Galerijo fotografij je podnaslovil le z besedo ekipa in emojijem slovenske zastave.

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Sicer pa je za redno beleženje korakov slavnih športnikov ves čas skrbela snemalna ekipa njihovega kluba. Nekaj utrinkov so že objavili na uradnem Instagramu profila Lakersev, v prihodnosti pa bodo zagotovo delili še kakšne fotografije in posnetke svojih zvezdnikov, ki jih javnost še ni videla.

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