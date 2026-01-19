Lamar Odom aretiran zaradi vožnje pod vplivom substanc in prometnih prekrškov

Lamar Odom se je znova znašel v navzkrižju z zakonom. Nekdanjega košarkarja so aretirali v Las Vegasu in ga pridržali, poročajo ameriški mediji. 46-letnik je vozil pod vplivom nedovoljenih substanc, ob tem pa storil še dva prometna prekrška, in sicer je vozil preko črte vozišča in ob tem prekoračil omejitev hitrosti.

Lamar Odom se je v preteklosti boril z odvisnostjo od drog. FOTO: Profimedia

Zvezdnik, ki se je v preteklosti boril z odvisnostjo od drog, je bil zaradi vožnje pod vplivom aretiran že leta 2013 v Los Angelesu. Dve leti pozneje so ga zaradi prevelikega odmerka drog našli nezavestnega v nekem bordelu v Nevadi, po katerem je bil v komi. Pozneje je trdil, da tiste noči ni prostovoljno užival drog, in za incident obtožil lastnika bordela oziroma nekoga od njegovih zaposlenih.

Leta 2021 je priznal, da ga je bilo sram in da je bil zelo prizadet, ko je ugotovil, da je tiste noči užival droge. O svojem okrevanju in odvisnosti od drog je odtlej večkrat javno spregovoril.