Lamar Odom, nekdanji mož Khloe Kardashian, razdrl zaroko

Sabrina Parr in Lamar Odom sta po enem letu razdrla zaroko.

Eno leto po tem, ko sta nekdanji profesionalni športnik Lamar Odom in osebna trenerka Sabrina Parr naznanila zaroko, gresta zdaj vsak svojo pot.

Novico o razhodu je v Instagramovi zgodbi potrdila Sabrina, ki je zapisala: "Vsi veste, da sem odkrita in jasna, zato vam moram prva sporočiti, da nisem več zaročena z Lamarjem," je delila s svojimi sledilci."To je bila zame težka odločitev, vendar je tako najboljše zame in za moja otroka."

Sabrina ima sina iz prejšnjega zakona z Antoniem Davisom in še eno hčerko iz drugega razmerja.

V nadaljevanju je še zapisala, da mora Odom sam rešiti nekatere stvari. Med drugim tudi, da ga ima zelo rada. "Ljubim ga, vendar ne morem biti več ob njem, medtem ko išče pomoč, ki jo tako nujno potrebuje. Želim mu vse dobro in prosim, da molite za vse vpletene."

Odom je novembra lani na družbenih omrežjih predstavil svojo zaročenko, ob tem pa objavil fotografijo zaročnega prstana: "Kmalu bo postala gospa Parr-Odom. Ona je prava!!!"

40-letni Lamar Odom, ki je bil v preteklosti poročen z zvezdnico resničnostnega šova Khloe Kardashian, je v svoji knjigi Darkness to Light med drugim priznal, da je spolni odvisnik, ki je v preteklosti spal z več kot 2.000 ženskami. Poleg odvisnosti od seksa se je boril tudi z odvisnostjo od prepovedanih substanc, zaradi česar je bil leta 2015 nekaj časa hospitaliziran.