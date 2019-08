Lamar Odom: nova ljubezen ali reklamna poteza?

Novico je pospremil s skupno fotografijo ter besedami "To kar imava, je več, kot lahko vidite na prvi pogled." Kasneje pa objavil še njeno fotografijo ter dodal dolg sestavek o ljubezni, ki je zbegal mnoge: "To je zelo podobno kot črna kava brez mleka – to pomeni, da je premočna. Kaj narediš? Dodaš smetano ... Toda če jo dodaš preveč, ne boš več čutil kave. Najprej je bila prevroča, nato prehladna. Bila je premočna, nato prešibka. Včasih te je zbudila, zdaj te uspava."

Ko so oboževalci prebrali dotično poved, so nekateri pomislili, da s tem namiguje tudi na nekdanjo soprogo, ki naj bi bila zanj preveč hladna, prešibka, ter brez energije. A se je zvezdnik hitro odzval na negativne komentarje: "Malce sem razočaran nad tem, da so ljudje moje besede uporabili za podlago za lastne ideje in predpostavke, to je daleč od resnice ali realnosti.To sporočilo ni naperjeno proti nekomu, vključeno z mojo nekdanjo, ki jo še vedno zelo spoštujem. Sem za ljubezen. naše temnopolte ženske so bile pritisnjene na dno več stoletij. Zato sem se odločil, da svoji novi ženski, ki stoji poleg mene, pošljem veliko ljubezni. Moje sporočilo je namenjeno vsem ženskam v mojem življenju, vsem bom vsak dan povedal, kako lepe so – znotraj in zunaj. Hvala Sabrini, da me uči, kaj pomeni verjeti vase."

A očitno to ni zadovoljilo vseh, kajti People je zapisal, da je vir blizu zvezdnika dejal, da med Sabrino in Lamarjem sploh ni ljubezenske naveze, ampak le posel: "Onadva nista skupaj. Med njima ni nič romantičnega. Vse je lažno." Ameriški mediji tako pišejo še, da sta oba skupaj le zaradi reklame in promocije.