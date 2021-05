Lamar Odom pet let po predoziranju: Počutim se izjemno, sem živ, trezen in srečen

Bivši NBA-zvezdnik Lamar Odom je v intervjuju za ameriško televizijo spregovoril o svoji rehabilitaciji po predoziranju oktobra 2015. Takrat so košarkarja in bivšega moža Khloe Kardashian našli nezavestnega v sobi bordela v Nevadi. Košarkarja so kasneje odpeljali v bolnišnico, kjer je utrpel kar 12 možganskih kapi, grozila pa mu je tudi odpoved notranjih organov.

Lamar je v intervjuju dejal, da je našel način, kako ohraniti treznost. Pri tem mu pomaga ketamin, ki ga po predpisih in pod nadzorom jemlje v majhnih odmerkih: "Šel sem na zdravljenje in poskusil še nekatere druge stvari, nato pa se je v pravem trenutku v mojem življenju pojavil ketamin." Ketamin navadno uporabljajo veterinarji in zdravstveno osebje, leta 2019 pa je Ameriški vladni urad za prehrano in zdravila odobril prodajo ketamina v obliki nosnega spreja, ki vsebuje omenjeni anestetik v zmernih količinah, namenjen pa je predvsem zdravljenju ljudi, ki se borijo s težjo obliko klinične depresije, anksioznostjo, posttravmatsko stresno motnjo ter odvisnostjo.

"Smrt Kobeja Bryanta bi bila za starega Lamarja popoln izgovor za uporabo droge," je povedal zvezdnik, ki se je v času zdravljenja osredotočil tudi na pozitivno razmišljanje in v intervjuju dejal, da se "počuti izjemno, saj je živ, trezen in srečen". Lamar je svoj proces zdravljenja dokumentiral tudi v prihajajočem dokumentarcu z naslovom "Lamar Odom Reborn".