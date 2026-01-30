Lamar Odom po aretaciji znova na zdravljenju odvisnosti

Nekdanji košarkar lige NBA, Lamar Odom , se je odločil poiskati pomoč pri zdravljenju odvisnosti in se prostovoljno vključil v enomesečni program rehabilitacije. Kot je za Page Six povedala njegova menedžerka Gina Rodriguez , se želi 46-letnik ponovno osredotočiti na svoje zdravje.

"Po nedavnem incidentu se je odločil, da stopi korak nazaj, da bi razmislil in prepoznal sprožilce, ki v njem spodbudijo takšno obnašanje. Prevzema polno odgovornost za svoje obnašanje in se je odločil, da bo aktivno poskrbel za svoje dobro počutje. Lamar je hvaležen za podporo in je predan bolj pozitivnemu in zdravemu načinu življenja," je povedala Rodriguez.

Zvezdnikova menedžerka je za TMZ povedala, da je Odom poiskal pomoč pri zdravljenju odvisnosti od marihuane, saj se boji, da bi ga ta lahko napeljala v ponovno zlorabo trdih drog. Da je imel težave z odvisnostjo, je že večkrat javno priznal. Oktobra 2015 je vzel prevelik odmerek, zaradi katerega je pristal v komi, pozneje pa dejal, da drog ni vzel prostovoljno, temveč mu jih je nekdo podtaknil.

Maja 2021 je razkril, da je odvisnost zdravil s ketaminom pod zdravniškim nadzorom. "Bil sem na zdravljenju in poskusil še nekatere druge načine, ketamin pa je prišel v moje življenje ob pravem času. Dobro se počutim. Sem živ, trezen in srečen," je povedal v oddaji Good Morning America.