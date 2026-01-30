Lamar Odom po aretaciji znova na zdravljenju odvisnosti

Nekdanji košarkar lige NBA, Lamar Odom, se je odločil poiskati pomoč pri zdravljenju odvisnosti in se prostovoljno vključil v enomesečni program rehabilitacije. Kot je za Page Six povedala njegova menedžerka Gina Rodriguez, se želi 46-letnik ponovno osredotočiti na svoje zdravje.
"Po nedavnem incidentu se je odločil, da stopi korak nazaj, da bi razmislil in prepoznal sprožilce, ki v njem spodbudijo takšno obnašanje. Prevzema polno odgovornost za svoje obnašanje in se je odločil, da bo aktivno poskrbel za svoje dobro počutje. Lamar je hvaležen za podporo in je predan bolj pozitivnemu in zdravemu načinu življenja," je povedala Rodriguez.
Zvezdnikova menedžerka je za TMZ povedala, da je Odom poiskal pomoč pri zdravljenju odvisnosti od marihuane, saj se boji, da bi ga ta lahko napeljala v ponovno zlorabo trdih drog. Da je imel težave z odvisnostjo, je že večkrat javno priznal. Oktobra 2015 je vzel prevelik odmerek, zaradi katerega je pristal v komi, pozneje pa dejal, da drog ni vzel prostovoljno, temveč mu jih je nekdo podtaknil.
Maja 2021 je razkril, da je odvisnost zdravil s ketaminom pod zdravniškim nadzorom. "Bil sem na zdravljenju in poskusil še nekatere druge načine, ketamin pa je prišel v moje življenje ob pravem času. Dobro se počutim. Sem živ, trezen in srečen," je povedal v oddaji Good Morning America.
Lamar Odom je nekdanji ameriški profesionalni košarkar, ki je igral v ligi NBA med letoma 1999 in 2018. Najbolj znan je po svojem času pri Los Angeles Lakers, s katerimi je osvojil dva naslova prvaka NBA v letih 2009 in 2010. Poleg Lakers je igral tudi za druge klube, kot so Miami Heat, Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers. Odom je bil znan po svoji vsestranskosti na igrišču, saj je lahko igral na več položajih.
Ketaminska terapija je oblika zdravljenja, ki uporablja ketamin, disociativno anestetiko, za zdravljenje duševnih motenj, vključno z depresijo, posttravmatsko stresno motnjo (PTSD) in odvisnostjo. Pri zdravljenju odvisnosti se ketamin običajno daje v nadzorovanem kliničnem okolju pod zdravniškim nadzorom. Verjame se, da ketamin deluje tako, da vpliva na glutamatne receptorje v možganih, kar lahko vodi do hitrega in pomembnega izboljšanja razpoloženja in zmanjšanja želje po drogah. Terapija se lahko izvaja v obliki intravenskih infuzij ali pršil za nos.
