Lamar Odom v prometni nesreči razbil avtomobil

Lamar Odom je zaradi nepazljivosti izgubil nadzor nad svojim vozilom in povzročil prometno nesrečo. Kot kaže, je zvezdnik med nočno vožnjo domov uporabljal mobilni telefon, ki mu je padel iz rok, med pobiranjem le-tega pa je izgubil nadzor nad svojim vozilom in trčil v dva parkirana avtomobila, ki sta stala v bližini njegovega doma.

Kot poroča TMZ, sta bili parkirani vozili v času trčenja prazni, zato poškodovanih ni bilo. Na kraj nesreče so prispeli policisti losangeleške policijske postaje, kjer so govorili tudi z Odomom. Zvezdnika so povprašali o stanju vinjenosti, ta pa jim je povedal, da je trezen in jih hkrati obvestil še, da ima v lasti več rehabilitacijskih centrov za zdravljenje odvisnosti.