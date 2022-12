Lamar Odom: V zakonu s Khloe Kardashian so bile droge moje ljubice

"Droge so bile moje punce, čeprav sem imel ženo in kokain," je povedal voditelju Harveyju Levinu in dodal, da je bil nekdanji ženi Khloe Kardashian primoran priznati, da ima težave z zlorabo drog, saj tega pred njo ni mogel več skrivati. "Za štirimi stenami je morala zaradi mene prestati kar nekaj težkih preizkušenj. Stvari, ki jih veste, so nore, zgodbe, ki jih še ne poznate, pa so res nore," je povedal z glavo med dlanmi.

Kardashianova in Odom sta se poročila leta 2009, njuna ločitev pa je bila uradna leta 2016, potem ko je zvezdnica svojemu možu še stala ob strani, ko je skoraj umrl zaradi prevelikega odmerka leto pred ločitvijo.