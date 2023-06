Lamar Odom zaradi domnevne kraje hiše toži nekdanjo menedžerko

Odom toži tudi notarja, ki je po njegovih trditvah ravnal neprimerno, saj je overil ponarejen podpis in ker ni zahteval njegove prisotnosti in podpisa, kljub temu, da se zvezdnik ni prej nikoli osebno ali na daljavo zglasil pred notarjem, da bi opravičil ponarejeni podpis. Kot še trdi košarkar, je Bybeejeva nepooblaščeno uporabljala njegovo ime, podpis, podobo, številko socialnega zavarovanja, identifikacijsko številko delodajalca v enem od njegovih podjetij, preverjene račune družbenih omrežij in e-poštne naslove.

Po goljufiji košarkarjevi teti sedaj grozi izselitev, 43-letnik pa Bybeejevo obtožuje krajo identitete, prevare, poneverbe, protipravne prilastitve in nekaterih drugih prekrškov, povezanih z goljufijo. Kot še trdi, je nekdanja managerka ravnala zlonamerno, brezobzirno, nepošteno in z visoko stopnjo moralne pokvarjenosti.

Nekdanji mož Khloe Kardashian Bybeejevo obtožuje tudi zlorabe zasebnih informacij, s katerimi si je pomagala pri goljufiji nekaterih ljudi in podjetij in z njimi govorila v njegovem imenu in se udeleževala dogodkov tudi po tem, ko jo je košarkar že odpustil, za to pa je dobila tudi plačilo.

Nekdanja managerka naj bi košarkarju dolgovala tudi denar za njegov nastop v resničnostnih oddajah in za uporabo njegovega imena za promocijske namene na družbenih omrežjih. Odom od Bybeejeve zahteva milijonsko odškodnino, njegov odvetnik Zachary G. Meyer pa je za Page Six povedal: "Veselimo se Lamarjeve zmage v tem primeru."