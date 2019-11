Lamarjev sin za zaroko izvedel prek družbenih omrežij

Nekdanji odvisnik in košarkar Lamar Odom se je zaročil z osebno trenerko Sabrino Parr. Slednja je fotografom z velikim nasmeškom pokazala svoj razkošen zaročni prstan, nekoliko manj navdušen pa je bil Lamarjev 17-letni sin, ki naj bi za očetovo zaroko izvedel prek družbenih omrežij.

32-letnaSabrina Parr, zaročenka nekdanjega odvisnika in košarkarja Lamarja Odoma, je pred kratkim pokazala svoj bleščeč zaročni prstan. Z Odomom se je mudila na slavnostni večerji v Miamiju, kjer so ju pred vhodom v restavracijo opazili paparaci. Osebna trenerka je pred fotografskimi objektivi pozirala z dvignjeno dlanjo in širokim nasmeškom, njene sreče pa, kot kaže, ni zamajal niti komentar Lamarjevega 17-letnega sina, ki je izrazil svoje nestrinjanje z očetovo odločitvijo.

Osebna trenerka pokazala svoj zaročni prstan. FOTO: Profimedia

''Ljudje, ki tega človeka poznamo že celo življenje, nismo prejeli niti enega sporočila ali telefonskega klica, v katerem bi nam sporočil, da se bo zaročil in nas vprašal za mnenje. Svojo izbranko pozna komaj pet mesecev in ga je že omrežila. Družina in prijatelji že zdaj ne odobravamo tega razmerja, pri tebi pa ima tako pomembno mesto,''je Lamarju sporočil njegov 17-letni sin, Lamar Jr. Odom, ki je dodal: ''Sramota, da mora družina takšno novico izvedeti prek družbenih omrežij, ampak tega sem kot Odomov sin že povsem vajen.''

17-letnik se je kasneje opravičil zaradi svojih besed in na uradnem Instagram profilu objavil fotografijo z očetom, ki jo je pospremil z zapisom:''Sinoči sem bil preveč čustven, ker sem za očetovo zaroko izvedel pred družbenih omrežij. Nisem bil pripravljen, zato me je vse skupaj močno prizadelo. Konec koncev sem samo najstnik, ki se razvija v odraslega moškega. Moram sprejeti odgovornost za vse, kar napišem. Do svojega očeta čutim samo ljubezen in želim mu le vse najboljše.''

