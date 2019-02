Lamarju ni vseeno za Khloe in mu je žal, da je bila spet prizadeta

Khloe in Lamar v boljših časih. Njemu je zdaj žal, da je bil tak v času, ko sta bila poročena in obžaluje, da je bila ona spet prizadeta.

Očitno Lamarju Odomu ni vseeno za nekdanjo ženo Khloe Kardashian. Menda naj bi mu šlo"na živce, ker jo je spet prizadelo", ko je slišal za škandal z varanjem očeta njene hčerke True, Tristana Thompsona.

"Še vedno jo ima rad in mu ni vseeno, da je bila spet prizadeta," je povedal eden od virov v imenu 39-letnega Odoma, ki je petnajst let igral v ligi NBA, ki mu je menda žal, kakšen je bil v času njunega zakona. Poročena sta bila med leti 2009 in 2013.

Drugi viri pa so za Us Weeklyporočali, da se "Lamar počuti slabo za vse, skozi kar mora iti Khloe in da se mu zdi, da si tega ne zasluži, saj je odlična mama in partnerica". Menda naj bi tudi izrazil željo, da bi vedela, da"ji je vedno na voljo, če bo potrebovala pomoč".

Lamarju so sicer očitali, da ji je bil nezvest z več ženskami, njuna ločitev pa je bila uradno skončana šele leta 2016.