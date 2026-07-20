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Lamine Yamal poziral s pokalom in dekletom v naročju: Uspel si, ljubezen moja

New York, 20. 07. 2026 10.32 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A. J.
Lamin Yamal

Španci po sinočnjem zadnjem sodnikovem pisku proslavljajo naslov svetovnih prvakov. Na nogometni zelenici se je čudežnemu dečku Laminu Yamalu pridružila njegova srčna izbranka Inés García, s katero se poznata že tri leta, njuna fotografija s pokalom v rokah pa je hitro zakrožila na spletu.

Nogometni zvezdnik Lamine Yamal je v samo nekaj letih prehodil pot, ki jo večina nogometašev gradi skozi celotno kariero. Po finalni zmagi Španije nad Argentino je 19-letni zvezdnik Barcelone proslavljal največji uspeh svoje kariere – ne le s soigralci, na zelenici se mu je pridružila tudi družina skupaj s partnerico Inés García.

Zgodovinski trenutek sta zaljubljenca ovekovečila s fotografijo, ki je hitro romala na Instagram. Zraven je García pripisala: "Uspelo ti je. Čestitam, ljubezen moja, svetovni prvak si" in požela navdušene odzive javnosti. Pod objavo so se vsuli komentarji, med njimi tudi Laminov odgovor: "Rad te imam, ljubezen moja."

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Kamere so posnele tudi, kako se objemata in poljubljata med praznovanjem zmage na svetovnem prvenstvu. Španska nogometna reprezentanca je drugič postala svetovni prvak, potem ko je v finalu svetovnega prvenstva več kot zasluženo premagala Argentino po podaljšku z 1:0.

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Lamin Yamal in Ines.
Lamin Yamal in Ines.
FOTO: X

Govorice, da sta Lamine Yamal in Inés García Santos v zvezi, so se začele širiti aprila letos. Kljub temu da nista potrdila, koliko časa sta v razmerju, je Inés povedala, da se poznata že tri leta. Vplivnico, ki se preživlja z manekenstvom, na Instagramu spremlja približno dva milijona ljudi.

Par je v javnosti več pozornosti vzbudil v času letošnjega svetovnega prvenstva, ko so se njuni skupni trenutki začeli pojavljati tudi na družbenih omrežjih.

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KOMENTARJI6

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zapiramvamustaaa
20. 07. 2026 11.32
Messifili na aparatih.Duhec Messi ne samo da je bil neviden med tekmo ampak se je obnašal kot pravi luzer tudi po tekmi.Ko so Argentinci mlatili Gavija je bil tiho in dal rep med noge namesti da umiri svoje pleme.Kapetan pa takšen.Naj bo zdej v večnih solzah prevarant.
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+1
1 0
bu?e24 1
20. 07. 2026 11.22
Zion je učer joku
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0 0
Desno
20. 07. 2026 11.16
Nič od njega
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+0
1 1
Big M
20. 07. 2026 11.15
19 let jih ima...uf, ful mi deluje starejši 😐
Odgovori
-1
0 1
Teleport
20. 07. 2026 11.08
A zdej bo članek od vsakega fizbalerja posebej. Že tako jih je prevec
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+1
2 1
GEWISS
20. 07. 2026 10.46
Čudežni deček??? V čem že? Balinanje mogoče
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+9
10 1
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