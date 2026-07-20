Lamine Yamal poziral s pokalom in dekletom v naročju: Uspel si, ljubezen moja

Nogometni zvezdnik Lamine Yamal je v samo nekaj letih prehodil pot, ki jo večina nogometašev gradi skozi celotno kariero. Po finalni zmagi Španije nad Argentino je 19-letni zvezdnik Barcelone proslavljal največji uspeh svoje kariere – ne le s soigralci, na zelenici se mu je pridružila tudi družina skupaj s partnerico Inés García.

Zgodovinski trenutek sta zaljubljenca ovekovečila s fotografijo, ki je hitro romala na Instagram. Zraven je García pripisala: "Uspelo ti je. Čestitam, ljubezen moja, svetovni prvak si" in požela navdušene odzive javnosti. Pod objavo so se vsuli komentarji, med njimi tudi Laminov odgovor: "Rad te imam, ljubezen moja."