Lamine Yamal poziral s pokalom in dekletom v naročju: Uspel si, ljubezen moja

Nogometni zvezdnik Lamine Yamal je v samo nekaj letih prehodil pot, ki jo večina nogometašev gradi skozi celotno kariero. Po finalni zmagi Španije nad Argentino je 19-letni zvezdnik Barcelone proslavljal največji uspeh svoje kariere – ne le s soigralci, na zelenici se mu je pridružila tudi družina skupaj s partnerico Inés García.
Zgodovinski trenutek sta zaljubljenca ovekovečila s fotografijo, ki je hitro romala na Instagram. Zraven je García pripisala: "Uspelo ti je. Čestitam, ljubezen moja, svetovni prvak si" in požela navdušene odzive javnosti. Pod objavo so se vsuli komentarji, med njimi tudi Laminov odgovor: "Rad te imam, ljubezen moja."
Kamere so posnele tudi, kako se objemata in poljubljata med praznovanjem zmage na svetovnem prvenstvu. Španska nogometna reprezentanca je drugič postala svetovni prvak, potem ko je v finalu svetovnega prvenstva več kot zasluženo premagala Argentino po podaljšku z 1:0.
Govorice, da sta Lamine Yamal in Inés García Santos v zvezi, so se začele širiti aprila letos. Kljub temu da nista potrdila, koliko časa sta v razmerju, je Inés povedala, da se poznata že tri leta. Vplivnico, ki se preživlja z manekenstvom, na Instagramu spremlja približno dva milijona ljudi.
Par je v javnosti več pozornosti vzbudil v času letošnjega svetovnega prvenstva, ko so se njuni skupni trenutki začeli pojavljati tudi na družbenih omrežjih.
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