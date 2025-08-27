Lamine Yamal potrdil zvezo s sedem let starejšo zvezdnico

Španski nogometaš Lamine Yamal je uradno potrdil zvezo z zvezdnico latino glasbe Nicki Nicole. 18-letnik, ki je bil ključnega pomena pri dramatičnem preobratu Barcelone proti Levanteju, in 25-letnica sta na fotografiji, ki jo je delil na družbenem omrežju, pozirala pred njeno rojstnodnevno torto, ob njej pa je preprosto dodal emodži srca in torte.
Govorice, da se sestajata, so se v medijih pojavile pred mesecem, ko so Nicole opazili med gosti na nogometaševi kontroverzni zabavi za 18. rojstni dan. Nogometaš je praznoval 13. julija, povabljenih pa je bilo približno 200 ljudi, med njimi družina, prijatelji in soigralci.
Zabavo preiskujejo španske oblasti
Španska vlada je dva dni po praznovanju zahtevala preiskavo kontroverzne rojstnodnevne zabave Lamina Yamala. Zvezdnik Barcelone je najel osebe z nizko rastjo in zahteval ženske z določenimi merami oprsja. Incident je strogo obsodila javnost, očitajo mu, da je s tem podpihoval stereotipe in diskriminacijo ljudi nizke rasti. Grozi mu tudi milijonska globa. Na slavju, kjer sta bila prisotna tudi soigralca Robert Lewandowski in Gavi, 18-letnik ni skoparil z razkošjem.
