Lamine Yamal potrdil zvezo s sedem let starejšo zvezdnico

ŠALA DNEVA Arhiv

Zajček pride v trgovino in pri pultu za kruh vpraša: "Ali imate sto žemelj?" Prodajalka: "Ne, sto jih pa žal nimamo!" Zajček se obrne in odide. Naslednji dan pride v trgovino spet z istim vprašanjem in spet dobi isti odgovor. To je počel še nekaj dni zapored in vedno je bil odgovor enak. Nekega dne prodajalka naroči sto žemelj in pričakuje zajčka. Ta res pride in vpraša: "Ali imate sto žemelj?" Prodajalka vsa vesela odvrne: "Ja, danes jih pa imamo!" "Ja, toliko jih boste pa zelo težko prodali!"