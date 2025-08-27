Svetli način
Tuja scena

Lamine Yamal potrdil zvezo s sedem let starejšo zvezdnico

Barcelona, 27. 08. 2025 07.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Mladi španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal je na družbenem omrežju potrdil, da je v zvezi s sedem let starejšo pevko latino glasbe Nicki Nicole. 18-letnik je s svojimi sledilci delil fotografijo, na kateri s 25-letnico skupaj pozirata pred njeno rojstnodnevno torto, obdana pa sta z baloni in vrtnicami.

Španski nogometaš Lamine Yamal je uradno potrdil zvezo z zvezdnico latino glasbe Nicki Nicole. 18-letnik, ki je bil ključnega pomena pri dramatičnem preobratu Barcelone proti Levanteju, in 25-letnica sta na fotografiji, ki jo je delil na družbenem omrežju, pozirala pred njeno rojstnodnevno torto, ob njej pa je preprosto dodal emodži srca in torte.

Lamine Yamal in Nicki Nicole sta potrdila zvezo.
Lamine Yamal in Nicki Nicole sta potrdila zvezo. FOTO: Profimedia

Govorice, da se sestajata, so se v medijih pojavile pred mesecem, ko so Nicole opazili med gosti na nogometaševi kontroverzni zabavi za 18. rojstni dan. Nogometaš je praznoval 13. julija, povabljenih pa je bilo približno 200 ljudi, med njimi družina, prijatelji in soigralci.

Preberi še Yamalova sporna rojstnodnevna zabava: Španska vlada zahteva preiskavo

Zabavo preiskujejo španske oblasti

Španska vlada je dva dni po praznovanju zahtevala preiskavo kontroverzne rojstnodnevne zabave Lamina Yamala. Zvezdnik Barcelone je najel osebe z nizko rastjo in zahteval ženske z določenimi merami oprsja. Incident je strogo obsodila javnost, očitajo mu, da je s tem podpihoval stereotipe in diskriminacijo ljudi nizke rasti. Grozi mu tudi milijonska globa. Na slavju, kjer sta bila prisotna tudi soigralca Robert Lewandowski in Gavi, 18-letnik ni skoparil z razkošjem.

Lamine Yamal zveza nogometaš pevka nicki nicole
KOMENTARJI (1)

