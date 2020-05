Lana Del Rey odgovarja kritikom, ki ji očitajo poveličevanje zlorab

Lana Del Rey se je obrnila k izvajalkam kot so Ariana Grande, Camila, Cardi B, Nicki Minaj in Beyonce ter izpostavila dejstvo, da prav one dosegajo prva mesta lestvic z besedili, ki vključujejo pojme kot biti seksi, biti nag, pojejo o varanju in spolnosti. Sama je zagovornica realnih besedil, ki opisujejo kako se počutiti lepo v razmerju, tudi če stvari ne gredo po načrtih. Dodala je, da se počuti napadeno, saj so ravno njo doleteli vsi očitki o spornih besedilih.

Pevka, ki je bila kar šestkrat nominirana za nagrado Grammy, je razočarana nad tekstopiskami, ki so polne očitkov, medtem ko zase pravi, da je zgolj glamurozna oseba, ki poje o realnosti čustvenih zlorab, ki se dogajajo povsod po svetu in s katerimi se lahko poistovetijo vsi. Pogosto so njena besedila napačno interpretirana, saj se, kot pravi sama, poigrava z vlogami moških in žensk: ''Pogosto se dotikam menjave podrejenih ter nadrejenih vlog v svojih zvezah in zato sem deležna kritik, ki me obtožujejo, da sem ženske potisnila nekam stoletja v preteklost.''