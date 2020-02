Lana Del Rey odpovedala turnejo zaradi izgube glasu

Glasbenica Lana Del Rey je zaradi bolezni izgubila glas in tako odpovedala vse koncerte v sklopu svoje turneje po Združenem kraljestvu in Evropi. Kot je dejala sama, jo je bolezen popolnoma presenetila, zdravniki pa so ji priporočili štiri tedne počitka.

Da si bo popolnoma opomogla od bolezni, bo morala štiri tedne počivati. FOTO: Profimedia Ameriška pevka Lana Del Rey bi morala v prihodnjih tednih nastopiti v Londonu, Manchestru, Glasgowu, Birminghamu in Parizu, vendar je koncerte zadnji hip odpovedala. "Žal mi je, da vas moram tik pred zdajci razočarati, vendar me je ta bolezen popolnoma presenetila in sem v celoti izgubila svoj pevski glas," je začela svojo izjavo, poroča BBC. "Zdravniki so mi za zdaj priporočili štiri tedne počitka," je dodala 34-letnica in zaključila: "Nerada vas pustim na cedilu, vendar se moram pozdraviti. Z ljubeznijo, Lana." Za glasbenico je kar pestro in uspešno obdobje. Ta teden je bila na 40. podelitvi britanskih nagrad – britov nominirana v kategoriji najboljša mednarodna izvajalka, vendar je šla zmaga nato v roke Billie Eilish. Njen album Norman Fucking Rockwell pa je bil nominiran za dva grammyja in bil izglasovan za najljubšo ploščo glasbenih kritikov lansko leto.