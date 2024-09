Lana Del Rey se je poročila z lovcem na aligatorje

Lana Del Rey je presenetila s poroko z lovcem na aligatorjem, s 15 let starejšim Jeremyjem Dufreneom . Par si je izmenjal zaobljube v mestu Des Allemandes v zvezni državi Louisiani, v istem zalivu, kjer ima Dufrene privez za svoj čoln. 39-letno zvezdnico je do oltarja pospremil njen oče Robert Grant , nevesta pa je nosila belo obleko, v rokah pa je držala šopek.

Pevka je lovca na aligatorje maja označila v objavi na Instagramu, ob fotografiji, na kateri pozira še z bratom in sestro, pa je pripisala, da je to njen moški, s tem pa vzbudila zanimanje njenih oboževalcev: "Družina z mojim moškim."

Po obredu sta mladoporočenca v pristanišču pripravila poročno slavje pod šotorom, pevka pa je v laseh nosila modro pentljo. Kmalu po novici, da se je Lana poročila, so njeni zvesti oboževalci na družbenih omrežjih šokirani pisali: "Ali ni tega moškega šele včeraj spoznala?" Nekateri med njimi pa so se, kljub presenetljivi novici, z njo veselili: "Šele včeraj so ju opazili skupaj, kljub presenečenju pa sem srečna za njo!"

Ko so v javnosti spomladi zaokrožile podrobnosti njenega razmerja, je vir za MailOnline povedal: "Njeni prijatelji in ekipa so malce pobrskali o njem, saj so se bali, da jo izkorišča, a njegovo podjetje je donosno in ne potrebuje ali hoče njenega denarja. Je dober človek in jo zelo privlači. Je tudi dober oče, o njem pa nihče nima povedati kaj slabega."

Dufrene je zelo znan po vodenih ogledih po lokalnih močvirjih, kjer jim ponudi vpogled v divjino, kot je zapisano na spletni strani njegovega podjetja, ogledi vključujejo srečanja z živalmi, med katerimi so aligatorji, čaplje in 300 drugih vrst ptic. Iz prejšnjega razmerja ima dve hčeri in sina.